In de autosportwereld kan niemand om Nederland heen. Ons land staat er dankzij de wereldtitels van Max Verstappen en Nyck de Vries in de eenzitters bijzonder goed op, terwijl Larry ten Voorde alles wint met een dak boven zijn hoofd. De jaren ’90 hebben een aantal steengoede coureurs voortgebracht en op korte termijn ziet de Nederlandse autosporttoekomst er bijzonder rooskleurig uit, maar hoe zit het met de volgende generatie? GPToday.net stelt je deze week vijf talenten uit de Generatie Z voor.

Na de millennials volgen de zoomers, oftewel de Generatie Z: mensen met een geboortedatum tussen de millenniumwisseling en 2010. Omdat we met zijn allen nu reeds een maand in het jaar 2022 leven, hebben wij ervoor gekozen de grens te stellen op het geboortejaar 2002. Elk van de talenten die deze week de revue passeren, is nog geen twintig jaar oud. In het derde deel aandacht voor Morris Schuring.

Morris, stel jezelf eens voor!

Ik ben Morris Schuring, ik ben zestien jaar oud en kom uit Den Dolder – dat ligt bij Utrecht. 2022 wordt mijn derde autosportjaar, ik rijd in de Porsche Supercup en de Porsche Carrera Cup Duitsland. Vorig jaar heb ik in die eerste klasse een aantal wedstrijden gereden als gastrijder, en in de tweede klasse een fulltimeprogramma afgewerkt. In 2020 reed ik in de Porsche Carrera Cup Benelux en daarvoor heb ik veel gekart. Daarin ben ik Nederlands kampioen geweest.

Hoe ben je in de autosportwereld terecht gekomen?

“Het is een familieding! Mijn opa heeft geracet, mijn vader ook. Dankzij mijn vader ben ik geïntroduceerd in de GT-wereld, hij heeft nog veel bekenden daar. Ik rijd in de Porsche’s, iets wat niet bewust is gekozen maar zo is gelopen vanwege die contacten. Eigenlijk is het onbewust altijd een idee geweest om hiervoor te gaan.”

Het gebeurt niet heel vaak dat een zestienjarige al kan bogen op twee jaar cup-ervaring. Je kan nog altijd naar de eenzitters, je hebt wat de klok betreft tijd zat. Denk je daar weleens aan?

“Natuurlijk. Dat gaat wel door mijn gedachten heen. Het is alleen niet heel realistisch, er lopen ontzettend veel rijders rond met de droom om Formule 1-coureur te worden. Als je ziet hoeveel geld dat kost en hoeveel kans je hebt om er daadwerkelijk terecht te komen – tsja, die kans is vrij klein. Je moet realistisch blijven. Veel rijders volgen het formulepad en blijven hangen na de Formule 2 – om vervolgens naar de GT’s te switchen, een wereldje waarin ze op dat moment qua ervaring uiteraard al een paar jaren achterlopen. In dat opzicht ben ik blij dat ik heb gekozen voor het cupracen.”

Hoe ging het tot dusver?

“Het gaat eigenlijk hartstikke goed! Over mijn eerste seizoen ben ik erg tevreden. Ik werd tweede in de Porsche Carrera Cup Benelux en heb een aantal races gewonnen. Ik mocht een stapje hoger zetten richting de Carrera Cup Duitsland en de Supercup. Het begon erg goed, met een vierde plaats in de kwalificatie, maar halverwege het seizoen heb ik een mindere periode gehad. Gelukkig wist ik 2021 af te sluiten met een paar topresultaten. Op de Supercupgrid voor de race in Spa-Francorchamps stond ik vijfde en tijdens de Carrera Cup Duitsland-race op de Hockenheimring ben ik op het podium geëindigd. Een paar weken geleden ben ik in een team met onder anderen Jeroen Bleekemolen derde geworden tijdens de 24 uur van Dubai. Vanwege een lekke radiator verloren we tien rondjes, uiteindelijk zijn we op tien rondjes van de winnaars binnengekomen. Op dit moment rijd ik in de Porsche Middle East Cup, waarin ik trouwens won in Bahrein, Jeddah en Dubai. Het is fantastisch om in de winter door te kunnen racen en zodoende goed voorbereid aan de start te verschijnen in het Europese raceseizoen.

Hoe zien je toekomstplannen eruit?

“Op korte termijn wil ik het rookiekampioenschap in de Porsche Supercup winnen. En, ook al is het ambitieus in dat competitieve veld, wil ik in de top vijf van het Carrera Cup Duitsland-kampioenschap eindigen. Hoge doelen zijn belangrijk voor mij, daar kan ik naartoe werken. Daarna wil ik fabrieksrijder worden in een aansprekende autosportklasse. Het hypercarprogramma in Le Mans ziet er bijzonder interessant uit. Op dit moment wil ik dat een doel noemen – om daarin te worden opgenomen – maar wie weet is er over vijf jaar weer iets anders wat interessant is. Nu richt ik me op de sprintraces, zoals die van de Porsche Supercup en de Carrera Cup Duitsland. Ik ben zeker geïnteresseerd in klassen als het WEC en de IMSA.”

Wat doe je naast het racen?

“Aangezien ik nog maar zestien jaar oud ben – ik word trouwens later deze maand zeventien – ga ik nog gewoon naar school, dat is af en toe best lastig. Ik zit nu in havo-5 en zal dus over een paar maanden eindexamen doen. Kortgeleden heb ik twee weken school gemist door de 24 uur van Dubai en één week was een schoolexamenweek. Het inhalen daarvan is wel een tijdrovend stukje, haha. Ik zit verder graag achter de simulator en ik sport veel, maar ja, dat hoort uiteindelijk ook weer bij het racen.”

Morris, veel succes komend jaar. Wil je nog iets kwijt voor we afsluiten?

“Racen is mijn passie. Ik doe dit omdat ik er ontzettend veel plezier aan heb. Natuurlijk hoop ik dat ik het ga maken, maar ik doe het vooral omdat het mijn passie is. Ik vind autosport het allermooiste wat er is en hoop mijn passie met zoveel mogelijk mensen te kunnen delen!”