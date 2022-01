Grand Prix van Singapore tot tenminste 2028 op Formule 1-kalender

De Grand Prix van Singapore ontbrak de afgelopen seizoenen door de pandemie op de Formule 1-kalender. Maar in de aankomende jaren is de race gewoon weer van de partij. De Grand Prix heeft een nieuwe deal afgesloten met de sport en staat tot minimaal 2028 op de kalender.

In 2008 trok de Formule 1 voor het eerst naar de stadsstaat in Azië voor de eerste nachtrace ooit. Het Marina Bay Street Circuit is sindsdien gastheer van de wedstrijd. De aankomende jaren zal de organisatie van de race er alles aan doen om de carbon footprint van de race te verminderen.

Domenicali

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is blij dat de race onderdeel blijft van de Formule 1-kalender. De Italiaan deelt zijn vreugde in een persbericht: "Ik ben verheugd dat de Formule 1 voor nog eens zeven jaar zal racen in Singapore. Het circuit was de gastheer van de eerste nachtrace in 2008 en heeft altijd de fans, teams en coureurs in extase weten te brengen. Singapore heeft een bijzonder plekje op de Formule 1-kalender en de contractverlenging past bij de inzet om de sport te laten groeien in Azië."

Vettel

Als de pandemie het toestaat keert de sport aankomende seizoen weer terug op het Marina Bay Street Circuit. Als alles goed verloopt zullen de heren coureurs op 2 oktober aan de start staan van de Grand Prix van Singapore. Het is dan de eerste race in de stadsstaat sinds 2019, toen werd de race gewonnen door Sebastian Vettel.