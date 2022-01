Allison voorspelt machtsverschuiving: "Een of twee teams gaan een pijnlijk jaar tegemoet"

Aankomend seizoen kan alles zomaar anders zijn in de Formule 1. De nieuwe reglementen kunnen de pikorde compleet omver werpen. Dit kan voor verrassingen zorgen. Het is een veelgehoord credo maar de teams houden er zelf ook flink rekening mee. Maar welke teams er veel gaan verliezen is vanzelfsprekend nog niet duidelijk.

Ook bij het topteam van Mercedes weet men niet wat er gaat gebeuren. De Duitse renstal domineerde de sport sinds 2014. Ze wonnen sindsdien elk jaar de constructeurstitel en werden alleen vorig jaar verslagen bij de coureurs. Maar voor 2022 zijn er geen zekerheden, iedereen begint immers weer op nul. Iedereen kan de nieuwe reglementen anders interpreteren en dat kan voor problemen zorgen.

Verkeerd

Bij Mercedes zijn ze zich ervan bewust dat het een grote loterij gaat worden. Technisch kopstuk James Allison bereidt zich op alles voor. Op het YouTube-kanaal van zijn team kijkt Allison in een speciale serie vooruit op het nieuwe seizoen. Hij verwacht een wisseling van de wacht: "Ik kan mij voorstellen dat de compleet verschillende auto's laten zien dat één of twee teams het compleet verkeerd hebben aangepakt. Die gaan dan een enorm pijnlijk jaar tegemoet."

Kijken

Allison verwacht echter niet dat zijn team Mercedes weer met kop en schouders boven de rest gaat uitsteken. De Engelsman verwacht dat iedereen naar elkaar gaat kijken: "Elk team kan iets laten liggen waar we nog niets mee hebben gedaan. Dan zie we andere auto's en denken we: Waarom hebben we daar niet over nagedacht? Dan moeten we die innovatie ook zo snel mogelijk op onze auto zien te krijgen. Dan kunnen we een stap voorwaarts maken."