Albon begonnen aan Williams-avontuur: "Fijn om in de simulator te rijden"

Alexander Albon keert aankomend seizoen weer terug op de grid. De Britse Thai zal aan de start verschijnen voor het team van Williams waar hij George Russell opvolgt. Hij verlaat hierdoor wel de Red Bull-familie maar dat betekent niet dat hij minder gemotiveerd is voor zijn gloednieuwe job.

Gisteren verscheen Albon voor het eerst op de fabriek in Grove. De coureur die onder de Thaise vlag rijdt kon gelijk hard aan de slag nadat hij was teruggekeerd van een trainingskamp in Los Angeles. Hij kon gelijk aan de bak in de simulator van het team en hij kon gelijk kennis maken met zijn gloednieuwe teamgenoten.

Albon zelf genoot van zijn allereerste dag als Williams-coureur. In een persbericht van de legendarische Britse renstal sprak hij zich uit: "Het was fijn om het team te zien na een lange break. Ik ben een aantal keer hallo komen zeggen in de paddock maar dit was echt de eerste keer dat ik het team dat aan de auto werkt kan groeten in hun eigen werkomgeving."

Door de coronacrisis is nog niet al het personeel aanwezig op de fabriek van het team. Toch heeft Albon het naar zijn zin gehad tijdens zijn eerste dag in Williams-dienst: "Natuurlijk leven we nu in vreemde tijden dus het was wat rustiger dan het normaliter zou zijn maar het was fijn om wat tijd door te brengen in de simulator. Het zijn echt fascinerende tijden, het was fijn om gelijk aan de bak te kunnen gaan. Het was fijn om te beginnen aan de ontwikkeling van de auto zodat we hem in het beste mogelijke window kunnen krijgen voordat we de baan opgaan."