Albon geeft toe dat titelstrijd voor ontwikkelingen 2022 ging: "Toen kampioenschap closer werd zijn we gestopt"

Veel teams zijn al geruime tijd bezig met de ontwikkelingen van de 2022-wagens. Aankomend seizoen is alles immers anders door de nieuwe regelementen, het is dan ook belangrijk dat men vroeg is begonnen met de ontwikkelingen. Ook de topteams zijn al eventjes bezig met de ontwikkelingen, al ging dat niet altijd even snel.

Ook bij Red Bull Racing wordt er achter de schermen keihard gewerkt aan de nieuwe uitdager. Alexander Albon was tot vorig seizoen de reservecoureur van het Oostenrijkse team en hij was dan ook betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe strijdwapen van de renstal. Maar de titelstrijd van Max Verstappen zorgde ervoor dat de aandacht even afzwakte.

Focus

De Britse Thai is een eerlijke man en legt dan ook maar wat graag uit hoe de situatie in elkaar stak. De aankomend Williams-coureur wordt geciteerd door Motorsport-Total.com: "Ik heb 50 procent van mijn tijd gespendeerd aan de 2021-auto en ook nog eens 50 procent aan de auto voor volgend jaar. Maar toen het kampioenschap alsmaar closer werd zijn we gestopt met de focus op de aankomende auto en verlegde we alle focus naar de huidige auto. Vooral tijdens de laatste twee races in Jeddah en Abu Dhabi hebben we meer dan normaal gepusht. En dat liep goed af."

Korte termijn

Albon heeft op geen enkele manier kritiek op het besluit van zijn voormalige werkgever. De Thai begrijpt de keuze maar wat goed: "Soms moet je op korte termijn denken in het kampioenschap. Als aan het begin van het jaar de auto hebt waarmee je de titel kan winnen, dan moet je alles op alles zetten."