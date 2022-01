Helft van Formule 1-grid in bezit van contract dat na 2022 afloopt

Dat een contract niet automatisch wil zeggen dat diegene ook blijft, dat blijkt wel uit het rumoer rondom de positie van Lewis Hamilton bij Mercedes momenteel. De zevenvoudig wereldkampioen is zo teleurgesteld door wat zich bij de seizoensfinale in Abu Dhabi heeft afgespeeld dat hij zou overwegen om te stoppen. Mocht hij dat doen, dan zijn de gevolgen voor de transfermarkt niet te overzien.

Over het algemeen betekent een verbintenis in de Formule 1 wel iets. Wat dat betreft kan de helft van de grid zich komend seizoen op zijn gemak voelen. Tien coureurs zijn in bezit van een contract dat na 2022 doorloopt, waaronder ook Hamilton. Max Verstappen hoeft zich eveneens geen zorgen te maken, de Nederlander heeft zijn toekomst aan Red Bull Racing verbonden.

Dat valt niet te zeggen over zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan heeft zich in zijn eerste jaar bij Red Bull Racing geliefd gemaakt door Verstappen te helpen toen dat nodig bleek. Toch zal hij voor 2023 weer zijn plek moeten verdienen. Perez past nu eenmaal niet in de Red Bull-strategie om zelf jonge talenten te ontwikkelen en door te laten stromen via AlphaTauri naar de hoofdmacht.

Het is niet voor niets dat Pierre Gasly zich verongelijkt afvraagt waarom hij geen herkansing bij Red Bull Racing krijgt. De Fransman presteert al tijden uitermate sterk voor het opleidingsteam, maar toch krijgt hij van de Red Bull-leiding weinig signalen dat een hernieuwde poging om Verstappen bij te benen aanstaande is. Mogelijk verbindt hij daar na dit jaar conclusies aan door te vertrekken.

Ook Gasly is in bezit van een aflopend contract, evenals zijn huidige teamgenoot Yuki Tsunoda. De jonge Japanner zal zich nu Honda niet langer officieel betrokken is bij de Red Bull-teams nog meer moeten bewijzen. Carlos Sainz hoeft niet ongerust te zijn. Ferrari heeft immers al laten weten spoedig met hem in gesprek te gaan om zijn na dit jaar aflopende verbintenis te verlengen.

Blijven over twee veteranen (Fernando Alonso en Sebastian Vettel), een jongeling (Mick Schumacher), een nieuwkomer (Guanyu Zhou) en de volledige line-up van Williams (Nicholas Latifi en herintreder Alexander Albon). Het is te vroeg om al te speculeren over wie waarheen gaat, welke stoeltjes vrij komen en wie daarvoor in aanmerking komt.

Silly season - de jaarlijkse geruchtenstroom over de transfermarkt - komt meestal halverwege een lopend seizoen op gang. In theorie zijn er in ieder geval tien plekken te vergeven voor 2023, maar in de Formule 1 pakt de praktijk nog weleens anders uit.