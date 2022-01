Alonso: "Voor Max Verstappen en George Russell zette ik de tv aan"

Alpine-coureur Fernando Alonso keerde vorig jaar na twee jaar afwezigheid terug in de Formule 1. De Spanjaard heeft de koningsklasse van de autosport tijdens zijn tweejarige sabbatical echter nauwgezet gevolgd. Twee coureurs waren daar verantwoordelijk voor; de huidige wereldkampioen Max Verstappen en het door Mercedes bij Williams gestalde talent George Russell.

Zij zorgden ervoor dat Alonso inschakelde voor de Formule 1-races. "Ik heb aan het begin van afgelopen seizoen al gezegd, nog voordat het begon in Bahrein, dat George Russell - met zijn prestaties in de Williams - en Max Verstappen de coureurs zijn die de meeste indruk op me gemaakt hebben. Dat waren de twee gasten waar ik de tv voor aanzette."

In 2021 hoefde hij dat niet meer te doen, de tweevoudig wereldkampioen was immers zelf weer onderdeel van het Formule 1-circus en stond elke Grand Prix aan de start, samen met Russell, Verstappen en nog zeventien rijders. Alonso liet zien dat hij het racen nog niet verleerd is. Na een stroeve start - veroorzaakt door een fietsongeluk in de voorbereiding - wist hij zijn draai steeds beter te vinden, met een podium in Qatar als hoogtepunt.

Dat belooft wat voor 2022. Alonso weet dat hij voor betere prestaties ook afhankelijk is van het materiaal. "Het is aan ons om de nieuwe reglementen optimaal te benutten en een goede auto te produceren. Of we doen dat, of we slaan de plank mis en zijn gedwongen om van onze fouten te leren. Maar we kunnen ons niet achter excuses als minder budget, minder middelen of andere teams gebruiken twee windtunnels verschuilen. Dat is niet meer aan de orde, we moeten het zelf doen."