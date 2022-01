Johansson zit nog met seizoensontknoping in zijn maag: "Wens dat het op eerlijke manier was geëindigd "

Over een dikke twee maanden begint het nieuwe Formule 1-seizoen. Maar voor die tijd zitten veel mensen nog met de ontknoping van het vorige seizoen in hun hoofd. De discutabele slotfase van die race zorgt nog steeds voor veel frustratie bij volgers van de koningsklasse van de autosport.

Het verhaal is inmiddels bekend. Max Verstappen haalde zijn rivaal Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde van de seizoensfinale in. Dit gebeurde na een zeer late safety car waarna deze op rommelige wijze van de baan verdween. De gelapte auto's mochten er plotsklaps lang waarna de wedstrijdleiding direct besloot om de safety car zelf ook naar binnen te halen. Deze afgeraffelde procedure zette kwaad bloed bij Mercedes en vele anderen.

Wens

Ook oud-coureur Stefan Johansson is nog steeds boos. De Zweed spreekt duidelijke taal in zijn blog: "Ik zou wensen dat het seizoen op een eerlijke manier was geëindigd. Ik heb berichten ontvangen van heel veel mensen binnen de race-industrie en de meeste van hen zeiden dat dit de laatste Formule 1-race was die ze hebben gezien. We houden allemaal van de sport maar het is lastig om enthousiast te zijn wanneer er dit soort domme dingen gebeuren."

Splitsing

De fans waren daarentegen laaiend enthousiast. De ontknoping paste immers perfect bij het spraakmakende seizoen waarin er allerlei discutabele dingen gebeurden. Johansson heeft er zijn eigen kijk op: "Er is een overduidelijke twee-splitsing. De fans genoten allemaal van de ontknoping terwijl de mensen in de business allemaal zeer van streek zijn. Die praten over het stoppen van het kijken naar de sport."