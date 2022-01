Domenicali ziet komst Porsche en Audi wel zitten: "Maar ik kan niet voor Volkswagen praten"

Het lijkt er al geruime tijd op dat Audi en Porsche de Formule 1 gaan betreden. De twee Volkswagen-merken zijn zeer geïnteresseerd in de nieuwe motorregelementen en waren dan ook aanwezig bij de vergaderingen over dit onderwerp. Het begint er steeds meer op te lijken dat de twee merken daadwerkelijk de koningsklasse van de autosport gaan betreden.

De nieuwe motorregels gaan in 2026 gelden. Het is in ieder geval duidelijk dat de regels voldoen aan de wensen van de Volkswagen-merken. Een definitieve beslissing is er echter nog steeds niet. Het is ook niet duidelijk hoe een eventuele komst van Audi en Porsche eruit gaat zien. Het is immers nog niet helemaal helder of ze de sport gaan betreden als motorleverancier of met eigen teams.

Fantastisch

Formule 1-CEO Stefano Domenicali zou een eventuele komst in ieder geval toejuichen. De Italiaan heeft een verleden bij de Volkswagen Group en kijkt er dan ook reikhalzen naar uit. In gesprek met F1-Insider hult Domenicali zich nog in nevelen. Zijn antwoord is zeer cryptisch: "Het zou echt fantastisch zijn. Maar het is nou eenmaal zou dat ik niet voor de Volkswagen Group kan praten."

Het is bij Domenicali wel duidelijk dat men bij Volkswagen grootste plannen heeft voor de toekomst. De huidig Formule 1-CEO kent zijn voormalige collega's immers best goed. Hij spreekt zich uit: "Ik ben een aantal jaar onderdeel geweest van deze fantastische groep. Ik weet dan ook dat ze heel erg hard aan het werk zijn met oog op de toekomst."