De 21 van 2021: Ocon kan ook winnen

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Esteban Ocon wist 74 punten bij elkaar te rijden en dat was genoeg voor de elfde plaats in het wereldkampioenschap. Hij reed een onverwacht sterk seizoen maar was té wisselvallig.

Ocon wist dat hij als teamgenoot van Fernando Alonso boven zichzelf moest uitstijgen. Hij vormde echter een superduo met de Spanjaard en samen stuwden ze Alpine naar zeer grote hoogte. Hij kreeg het zelfs voor elkaar om de hele wereld te verbazen met een superwedstrijd in Hongarije.

Chaos

Hij overleefde een chaotische eerste ronde en na de rode vlag maakte hij en zijn team de juiste keuze op het juiste moment. Hierdoor kwam hij al vroeg aan de leiding van de race te liggen. Niemand verwachtte echter dat hij deze plek vast kon houden. Maar de wonderen waren de wereld nog niet uit en hij reed zeer sterke en bovenal foutloos. Zijn teammaat Alonso hield Hamilton op en Ocon zegevierde. De vreugde was groot en Ocon liet eindelijk zien wat hij in zijn mars had.

Vorm

Hij kon zijn vorm echter matigjes vasthouden. De drie opvolgende races scoorde hij weliswaar punten maar het was geen vetpot. Zijn resultaten waren wisselvallig en vaak moest hij overduidelijk zijn meerdere erkennen in zijn rappe teamgenoot. Toch liet hij zich niet kennen en was hij vaak in de punten te vinden. Maar hij was zeker niet de enige en kon moeilijk toeslaan in de concurrentiestrijd.

Toeslaan

In de slotfase van het seizoen sloeg hij echter ontiegelijk hard toe. Hij was het seizoen al sterk begonnen ,op de openingsrace na, en sloot het jaar ook weer op flinke hoogte af. In Qatar zag hij zijn teamgenoot naar het podium rijden en deed hij het zelf ook allesbehalve slecht. Hij was vlot en reed zichzelf naar een zeer knappe vijfde stek. In de race in Saoedi-Arabië leek hij weer te gaan toveren, hij slalomde weer door de chaos heen en vond zichzelf terug op de derde plek. Hij leek weer een podiumplaats te verzilveren maar Valtteri Bottas dacht daar dus eventjes anders over. Een vierde plaats was zeker niet slecht maar de teleurstelling was alom aanwezig.

Grote hoogte

Ocon leek een zwaar jaar tegemoet te gaan maar bewees zijn criticasters het tegendeel. Alhoewel hij achter Alonso eindigde in de eindrangschikking was hij toch zeer snel. Hij bleef in het kielzog van Alonso en pakte zijn eerste overwinning. Het kan zomaar een opmaat zijn voor een succesvol 2022. In 2021 bewees hij in ieder geval klaar te zijn voor het grote werk, zijn beste races waren chaotisch maar hij bleef rustig onder de situatie. Het kan zomaar zijn geheime wapen worden en hem tot grote hoogte stuwen. In 2021 deed hij wat hij moest doen en dat is zeker een compliment waard.