Alpine CEO gematigd tevreden met 2021: "Hadden in het begin moeite met de banden"

Het team van Alpine kende in 2021 een zeer behoorlijk seizoen. De Franse renstal was regelmatig in de kop van het middenveld te vinden en won met Esteban Ocon zelfs in Hongarije. Tweede coureur Fernando Alonso liet zien dat hij het kunstje zeker weten nog niet verleerd is.

Toch zijn ze bij de Franse ploeg zelf niet helemaal tevreden met het verloop van het kampioenschap. De vijfde plaats in he constructeurskampioenschap kan hen niet zoveel bekoren. In gesprek met AutoHebdo bespreekt CEO Laurent Rossi de resultaten: "Vijfde in het kampioenschap was echt het minimale wat we moesten presteren."

Het was duidelijk dat Alpine in 2021 een soort dieseltje was, de ploeg moest opgang komen en daarna kwamen er prima resultaten bovendrijven. Rossi beaamd dat: "Aan het begin van het jaar wisten we niet precies hoe we de banden voor elkaar konden krijgen en we hadden mechanische en balans problemen. Nu weten we voor de race welke set-up we moeten gebruiken."