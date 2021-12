Marko prijst 'groots gebaar' van Mercedes: "Snap de teleurstelling"

Helmut Marko was dit seizoen met enige regelmaat zeer kritisch op aartsrivaal Mercedes. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur maakt nu na het seizoen een grote buiging voor de tegenstander. Hiermee volgt hij het voorbeeld van teambaas Christian Horner, die eerder ook al met aardige woorden strooiden in de richting van Mercedes.

Een week geleden zag de wereld er echter heel erg anders uit. Mercedes had toen net de intentie uitgesproken om in beroep te gaan bij de stewards en bij Red Bull waren ze daar niet bepaald blij mee. Op donderdag trokken ze bij Mercedes echter hun keutel in en was het mogelijke beroep van tafel.

Groots gebaar

Marko kan dan ook niets anders doen dan een compliment uitdelen aan de Duitse renstal. In gesprek met de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport spreekt hij zich uit: "Ik kan alleen maar zeggen dat dit een groots gebaar was. Hamilton had zeker pech maar dat hadden wij ook in Silverstone, Boedapest en Bakoe. Zo kunnen races nou eenmaal lopen maar ik snap de teleurstelling."

Druk

De Oostenrijkse adviseur hoopt daarnaast dat kersvers FIA-president Mohammed Ben Sulayem snel met hulptroepen komt voor race director Michael Masi. Marko is duidelijk: "Momenteel rust er teveel druk op zijn schouders. Ik denk dat bijvoorbeeld teambazen en teammanagers niet langer tijdens de race tegen Masi moeten praten."