Gasly was de draad kwijt in chaotische slotfase in Abu Dhabi: "Geen idee waar ik voor vocht"

De Grand Prix van Abu Dhabi kende afgelopen weekend een rommelige slotfase. De wedstrijdleiding besloot dat alleen de achterblijvers tussen titelrivalen Verstappen en Hamilton de safety car mochten inhalen. Dit zorgde voor onduidelijkheid bij veel coureurs die geen idee meer hadden wie hun rivalen op de baan waren.

Ook Pierre Gasly was helemaal in de war. De Franse AlphaTauri-coureur reed een prima race en vocht zich naar een knappe vijfde plaats. Maar hij had geen idee hoe hij daar terecht was gekomen. Bij Motorsport.com sprak hij zich uit: "Ik had geen idee waar ik voor vocht. Er waren een heleboel auto's en ik had een goed gevecht met Bottas. Ik wist hem in te halen en ik had ook een goed gevecht met Yuki."

Onduidelijk

Maar het was voor Gasly niet helemaal duidelijk waar het gevecht nou precies om ging. Het was allemaal heel onduidelijk voor hem: "Ik had een Aston Martin en een Haas voor mij rijden maar andere jongens mochten erlangs. Ik begreep niet alles maar ik probeerde maar zoveel mogelijk auto's in te halen. Ik kreeg er nog een top vijf uit dus ik ben heel erg blij."

De onduidelijke slotfase zorgde ervoor dat Mercedes in protest ging bij de stewards. Toen dat werd afgewezen spraken ze de intentie uit om in beroep te gaan maar daar zagen ze van af. De FIA heeft aangekondigd de gebeurtenissen grondig te gaan analyseren."