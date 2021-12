Breaking: Mercedes trekt beroep in

Mercedes heeft hun beroep tegen de beslissingen van de stewards in Abu Dhabi ingetrokken. De Duitse renstal ging na de race in protest bij de stewards omdat ze het niet eens waren met de gang van zaken. Volgens hen was er het een en ander fout gegaan in de race waar Max Verstappen wereldkampioen werd.

De Duitse renstal heeft vandaag besloten om hun intentie om in beroep te gaan niet door te zetten. In een uitgebreid statement op social media geeft het team aan dat ze samen met Lewis Hamilton lang hebben besproken over hoe ze moesten reageren op de gebeurtenissen bij de seizoensfinale in Abu Dhabi.

Analyseren

Mercedes geeft aan dat ze sinds het mislopen van de titel in gesprek zijn met de FIA en de Formule 1 om duidelijkheid te creëren voor de toekomst. Ze zijn dan ook blij dat de FIA de situatie grondig gaat analyseren. Het team geeft aan blij te zijn dat de autosportfederatie de teams en coureurs heeft uitgenodigd om hieraan mee te werken.

Team Statement - Abu Dhabi Grand Prix pic.twitter.com/tgrBjrNkcz — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 16, 2021

Felicitaties

Het team betuigt ook zijn respect voor hun titelrivalen Max Verstappen en Red Bull Racing. Ze bedanken Verstappen voor het feit dat hij het titelduel zo spannend heeft gehouden en feliciteren hem dan ook met de prestaties. Mercedes geeft ook nog aan dat ze trots zijn op hun prestaties en ze bedanken hun afzwaaiende coureur Valtteri Bottas.