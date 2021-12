Verstappen maakt zich niet druk over aangepaste baan: "Voelde niet erg anders op simulator"

Dit weekend gaat één van de spannendste weekenden van het jaar worden voor veel raceliefhebbers over de hele wereld. Titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben evenveel punten en zullen de strijd gaan beslissen op het vernieuwde Yas Marina Circuit.

Het circuit in Abu Dhabi is aangepakt om ervoor te zorgen dat de heren coureurs meer kunnen inhalen en dus meer kunnen strijden. Het kan zomaar van vitaal belang zijn in het enorm spannende titelduel tussen de twee titelfavorieten.

Simulator

Verstappen maakt zich niet zoveel zorgen over de aangepaste baan. In de Talking Bull Podcast haalt hij zijn schouders op. De Nederlander spreekt zich uit: "De tijd zal ons vertellen of het goed is of niet. Maar het voelde niet heel erg anders op de simulator. We gaan het zien."

Constante progressie

Verstappens Red Bull is al het hele jaar competitief en was zelfs succesvol op circuits waar dat niet de verwachting was. De Limburger bespreekt de weg omhoog maar wat te graag: "Het is overduidelijk een constante progressie. Natuurlijk zijn de banden een beetje aangepast na de klapper in Bakoe. Over het algemeen is de auto veel plezieriger om te besturen. Ook sneller vergeleken met onze concurrenten. Ik denk dat we tijdens het laatste seizoen aardig wat stappen in de goede richting hebben gezet."