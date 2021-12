Ocon komt met verklaring voor mislopen podium: "Verloor een stuk van mijn vloer"

Achter het geweld van het gevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton reed Esteban Ocon een prima race. De Franse Alpine-coureur mengde zich kort in het titanenduel en startte de tweede herstart vanaf de eerste stek. Hij leek lange tijd op weg naar een knappe derde plaats tot dat Valtteri Bottas hem verschalkte op de finishlijn.

Nu blijkt dat ook Ocon niet ongeschonden uit de strijd kwam. Het zorgde ervoor dat hij veel vaart verloor. Hij legt het uit bij Motorsport: "We verloren plotseling wat snelheid in de laatste paar ronden. Er waren best veel contact momenten in de race.. Bij de eerste start was er contact met Tsunoda en bij de herstart was er contact met Lewis. Enkele ronden voor het einde van de race verloor ik een stuk van mijn vloer, dus ik ging ineens veel langzamer."

Hierdoor moest Alpine snel een nieuw plan bedenken voor hun snelle Franse coureur. Maar dit had ook weer onhandige uitkomst: "We moesten erg veel van onze batterij gebruiken om Valtteri achter ons te houden. Maar toen we de vlag naderden was het hybridesysteem leeg. Dat was de reden dat ik hem niet achter mij kon houden."