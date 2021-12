Honda kopstuk hekelt uitblijven straf Bottas: "Zoiets moet bekeken worden"

De Saoedische Grand Prix kende veel bizarre en spraakmakende momenten. Het absurde duel tussen titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton maakte veel tongen los en wordt veelvuldig besproken. Maar naast dat titanenduel gebeurde er nog veel meer.

Tijdens de eerste safety car-fase besloot Mercedes om allebei de auto's naar binnen te roepen voor een setje verse banden. Valtteri Bottas moest daarvoor een gaatje laten vallen om er voor te zorgen dat de pitcrew niet in de problemen kwam. Hierdoor hield hij echter Max Verstappen op, die op zijn beurt furieus was.

Red Bulls motorleverancier Honda is niet te spreken over dit moment. Honda-kopstuk Masashi Yamamoto spuwt zijn gal bij Motorsport.com: "Als je het objectief bekijkt ,en in je achterhoofd houdt dat we voor het eerst hier rijden, dan kan je zeggen dat Bottas wel heel veel ruimte liet bij Lewis achter de safety car."

Bestraft?

Yamamoto begrijpt er geen fluit van dat dit moment in de vergetelheid is geraakt. Hij haalt het dan maar aan: "Ik denk dat een dingetje zoals dit ook bekeken moet worden. Ik denk dat het misschien zelfs bestraft moet gaan worden."

Frustratie

De rest van de race verliep ook niet naar de wens van Yamamoto. Hij is teleurgesteld: "Voor mij persoonlijk was het een frustrerende race. Maar we staan nog gelijk en Max staat nog een beetje voor in overwinningen. Ik weet zeker dat we de volgende race weer op het podium staan. We gaan alles geven zodat we onszelf niet de schuld kunnen geven."