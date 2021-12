Barcelona dichtbij overeenkomst winterstest

Afgelopen week werd bekend dat de Grand Prix van Spanje tot en met 2026 op de kalender blijft staan. De race op het Circuit de Catalunya is hierdoor zeker van zijn toekomst. Ze gaan er in Catalonië ook vanuit dat de wintertests nog wel eventjes bij hun blijven.

De bazen van het circuit en de hoge heren van de Formule 1 zijn er in ieder geval over in gesprek. Josep Luis Santamaria , een van de kopstukken van het circuit, gaat er in ieder geval vanuit. Bij El Mundo Deportivo spreekt hij zich uit: "In principe hebben we ze hier drie dagen in februari."

Volgens Santamaria moeten er nog enkele details worden afgehandeld voordat alles zeker is. De Spanjaard is in ieder geval positief: "We hebben nog maar het laatste duwtje nodig om een economische overeenkomst te sluiten. We moeten de prijs beoordelen van de diensten die ze van ons vragen maar dat gaat de goede kant op."