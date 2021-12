Wolff vol goede moed naar Jeddah: "Hebben meer motivatie dan ooit"

Aankomend weekend vervolgt het team van Mercedes zijn duel met concurrent Red Bull Racing. De teams zullen hun titelduel uitvechten op een compleet nieuw circuit in een compleet nieuw land. In Saoedi-Arabië. Bij het Duitse team hebben ze er in ieder geval veel vertrouwen in.

Teambaas Toto Wolff is in ieder geval vol vertrouwen. In de preview van het team is hij heel erg trots: "We zijn allemaal zeer blij dat we nog steeds mee vechten in deze fase van het seizoen. Het is een privilege en het is knap als je ziet waar we in het begin van de zomer stonden."

Uitdaging

De teambaas van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas pakt de uitdaging op het nieuwe circuit met beide handen aan. Hij weet wat hen te doen staat: "Jeddah is de volgende nieuwe uitdaging en een heel nieuw circuit waar we onze draai moeten vinden."

Motivatie

Wolff en zijn manschappen zijn gemotiveerd tot op het bot. De Oostenrijker benadrukt dat nog maar eventjes: "We hebben meer motivatie dan ooit en we verwachten dat wij de jagers zijn. Dus we kijken allemaal uit naar het debuut van de Grand Prix van Saoedi-Arabië."