Racelegende waarschuwt Ricciardo: "Hij is aan het wankelen"

Daniel Ricciardo is niet op de gewenste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Australiër wist geen punten te scoren in de eerste twee races en aankomend weekend moet hij gaan scoren in zijn thuisland. Alan Jones ziet het somber in, hij stelt dat Ricciardo wankelt.

Ricciardo keerde vorig jaar terug in de Formule 1. Dit jaar krijgt hij een heel seizoen de kans om te laten zien wat hij kan, maar in de eerste twee races in Bahrein en Saoedi-Arabië vielen zijn resultaten tegen. De Visa Cash App RB-coureur reed rond in het middenveld en voorlopig is zijn kans op promotie naar Red Bull Racing niet zo groot. Daarnaast ontvangt hij ook steeds meer kritiek.

Pech

Enkelvoudig wereldkampioen Alan Jones is kritisch op de prestaties van zijn landgenoot. Hij verwacht meer van Ricciardo en dat gevoel deelt hij met de Herald Sun: "Pech of niet, ik weet zeker dat Daniel graag betere resultaten had geboekt. Uiteindelijk kunnen we niet altijd de auto de schuld geven en dat is in het verleden wel een beetje het geval geweest. Ik zou graag zien dat Daniel het extreem goed doet in Melbourne en daarna. Zijn pech zal echt moeten stoppen of hij moet zijn prestaties verbeteren. Alleen dan maakt hij kans op een terugkeer naar Red Bull of een competitieve auto."

Wankelen

Jones vreest dat zijn landgenoot zomaar zijn plekje op de grid kan gaan verliezen als zijn resultaten niet snel beter worden. De voormalig coureur legt het uit: "Daniel wankelt. Hij moet nu een paar goede resultaten en show neerzetten. Hij kan niet op deze manier aan blijven modderen. Ik zeg het niet graag, maar ik denk dat zijn beste periode voorbij is. Hij heeft in een paar fatsoenlijke auto's gereden, ongeacht wat mensen daarvan zeggen. Renault, McLaren, de auto waar hij nu in rijdt, uiteindelijk moet hij gewoon zijn teamgenoot verslaan."