Ecclestone eert Frank Williams: "Het is een einde van een tijdperk"

Gisteren kwam het verdrietige nieuws naar buiten dat Sir Frank Williams is overleden. De legendarische teambaas van de gelijknamige Britse renstal is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de Formule 1 en wordt dan ook veelvuldig geprezen door de Formule 1-wereld.

Ook voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone herdenkt zijn voormalig collega. De Brit heeft jarenlang te maken gehad met Williams en heeft dan ook goede contacten met de familie Williams.

Claire

Ecclestone vertelt The Independent hoe hij het verdrietige nieuws tot hem kwam. Hij hoorde het van de familie zelf: "Ik heb vanmorgen met Claire gesproken. Ze was natuurlijk van streek. Ze hebben haar gisteren naar het ziekenhuis geroepen en haar gezegd dat ze moest komen omdat hij niet lang meer te leven had. Ik vroeg haar of hij heeft geleden en ze zei nee."

Einde van een tijdperk

De voormalig Formule 1-baas dicht Frank Williams een belangrijke rol toe in de geschiedenis van de sport. Ecclestone is vol lof: "Het is het einde van een tijdperk. Je kunt jezelf afvragen of de Formule 1 nog had bestaan als mensen zoals Frank er in de begindagen van de sport niet waren geweest."