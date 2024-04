Ecclestone ziet rust wederkeren bij Red Bull na Horner-zaak

Het team van Red Bull Racing kende een bewogen start van het jaar. De rel rondom teambaas Christian Horner zorgde voor de nodige vraagtekens en roddels. In de afgelopen weken was alles wat rustiger en volgens Bernie Ecclestone gaat alles nu weer goed binnen het team.

Horner raakte begin dit jaar in opspraak toen duidelijk werd dat het Red Bull-concern een onafhankelijk onderzoek had geopend naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Vlak voor de start van het seizoen werd Horner vrijgesproken van de beschuldigingen, maar de rust keerde niet terug. Horner ontving veel kritiek, de werkneemster ging in beroep en er gingen veel geruchten rond over Red Bull. Horner bleef ondertussen gewoon aan als teambaas.

In de afgelopen weken was het rustig rondom Horner. Er waren weinig nieuwe geruchten en ook de verhalen over een mogelijk vertrek van Max Verstappen ebde weg. Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is goed bevriend met Horner en hij spreekt zich uit bij de Daily Mail: "Max zal waarschijnlijk blijven. Het is net zoals met alle oorlogen in zoverre dat mensen zich over dingen heen zetten en dat ze weer verder gaan. Ik zie niet in waarom iemand Christian eruit zou willen duwen, zeker niet omdat tijd werkt als een medicijn. Hij doet het super en een paar weken kunnen een groot verschil maken. Hij heeft Geri's steun en het hele team doet het goed. Er is geen logische reden om die balans te verstoren."