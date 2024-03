Ecclestone ziet Verstappen-dominantie als een probleem

De dominantie van Max Verstappen zorgt voor veel discussies. Hij maakt veel indruk, maar volgens sommigen is zijn overheersing niet goed voor de sport. Bernie Ecclestone vindt dit een probleem en hij stelt dat het momenteel wel beter gaat in de Formule E.

Verstappen verbrak vorig jaar een vrachtlading aan records in de Formule 1. De Nederlander is vooralsnog ook onverslaanbaar in het huidige seizoen. In Bahrein en Saoedi-Arabië kwam hij als winnaar over de streep en de achterstand van de concurrentie lijkt zeer groot te zijn. In andere klassen is zo'n dominantie niet te vinden. In de Formule E zijn er bijvoorbeeld veel winnaars en daar is men enorm trots op.

Afgelopen weekend racete de Formule E in Brazilië en voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone was ook aanwezig. De Brit is enthousiast over de elektrische klasse en in gesprek met Motorsport.com trekt hij de vergelijking met de Formule 1: "Wat op dit moment het probleem van de Formule 1 is, is dat één persoon elke race wint. Dat is niet goed, dus ik hoop dat dit naar gaat gebeuren in de Formule E. Je ziet dat hier verschillende landen vertegenwoordigd zijn en races winnen. De Formule E zit qua techniek op het niveau van de Formule 1."