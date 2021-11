Perez kent zijn plaats: "Heb er geen probleem mee om te helpen"

Sergio Perez kreeg dit seizoen eindelijk zijn kans bij een topteam. De Mexicaan is sinds dit jaar Red Bull-coureur en wordt vooral ingezet als waterdrager van Max Verstappen. Toch heeft Perez met enige regelmaat moeite gehad om in de buurt te blijven van zijn Nederlandse kopman.

Perez kent een seizoen vol met ups en downs. De ervaren Mexicaan pakte in de tweede seizoenshelft meerdere podiumplekken, won in Azerbeidzjan en verdedigde in Turkije op zeer knappe wijze tegenover Lewis Hamilton. Maar daartegenover staan enkele zwakke races waarin hij niet in de buurt kon komen van zijn kopman Verstappen.

Stressvol

De Mexicaanse coureur kent echter zijn plek en heeft daar vrede mee. Tegenover Canal+ is hij duidelijk: "Verstappen is de man van het moment, hij is heel sterk. Het is niet makkelijk om zijn teamgenoot te zijn maar ik denk dat ik het goed doe. Natuurlijk is een stressvol seizoen. We naderen het einde maar er is nog genoeg te doen."

Proces

Perez had vanzelfsprekend gehoopt meer om het goud te mogen vechten. Toch heeft de ervaren rot vrede met zijn situatie: "Ik had het leuk gevonden om meer races te winnen maar ik moest mij aanpassen. Het is nogal een proces met zo'n competitieve auto. Max vecht voor het kampioenschap. Ik heb er geen probleem mee om hem te helpen want het is voor ieders best wil."