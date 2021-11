Video: McLaren maakt indruk op David Beckham

Afgelopen weekend stikte het weer een de rich & famous in de Formule 1. Aangezien het de Grand Prix van Qatar was en er over een jaar het WK voetbal wordt gehouden in het land, stikte het van de voetbalsterren. McLaren had David Beckham op bezoek.

David, did we get your approval? 👌 pic.twitter.com/VCDh3i6GJa — McLaren (@McLarenF1) November 22, 2021

De race verliep niet helemaal naar wens voor het legendarische Britse team maar het lukte ze tenminste wel om een goede indruk achter te laten bij de legendarische voormalige voetballer.