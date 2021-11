Piastri steunt rivaal Zhou: "Meeste kritiek is oneerlijk"

Afgelopen week werd bekend dat Guanyu Zhou volgend jaar zijn Formule 1-debuut gaat maken bij het team van Alfa Romeo. De aankondiging van Zhou zorgde voor redelijk wat kritiek want de Chinees brengt een aardige hoop geld met zich mee. De huidige Formule 2-coureur krijgt echter steun uit opvallende hoek.

Zijn Formule 2-rivaal Oscar Piastri is het niet eens met de kritiek. De Australiër leidt het Formule 2-kampioenschap en neemt het bij Motorsport.com op voor Zhou: "Hij heeft nogal wat negativiteit over zich heen gekregen op social media. Ik denk eerlijk gezegd dat het meeste daarvan nogal oneerlijk is."

Financiële steun

Piastri ,die zelf geen Formule 1-stoeltje heeft in 2022, ontkent overigens niet dat Zhou wat financiële meevallers meebrengt: "Oké, we weten allemaal dat hij wat financiële steun heeft maar hij doet het zeker weten niet slecht hoor."

Overwinningen

De jonge Australiër toont zich een sportieve tegenstander en legt nog maar eens uit hoe goed Zhou is: "Hij staat tweede in het kampioenschap. Hij heeft evenveel overwinningen als ik heb en hij leidde het kampioenschap tijdens het eerste gedeelte van het seizoen. Hij nadert de Formule 1 zeker niet zonder resultaten."