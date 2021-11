Breaking: Geen straf voor Sainz na negeren gele vlaggen

Carlos Sainz ontvangt geen straf van de stewards nadat hij gisteren mogelijk gele vlaggen had genegeerd in de kwalificatie in Qatar. De Spaanse Ferrari-coureur was niet de enige die zich bij de stewards moest melden maar is wel de enige coureur zonder straf.

De Spanjaard gaf bij de stewards aan dat hij de stilgevallen Pierre Gasly had gezien. Alhoewel hij geen gele vlaggen zag besloot hij volgens de FIA documenten wel om van zijn gas te gaan. Dat was voor de stewards genoeg en hij krijgt geen straf.

Valtteri Bottas en Max Verstappen moesten zich ook melden bij de stewards en worden allebei wel bestraft. Verstappen moet vijf plaatsen naar achteren op de grid terwijl Bottas drie plaatsen naar achteren moet.