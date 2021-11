Breaking: Drie plaatsen gridstraf voor Bottas

Valtteri Bottas krijgt drie plaatsen gridstraf in Qatar. De Fin is bestraft voor het negeren van gele vlaggen in de slotfase van de kwalificatie gisteren. Hij krijgt naast de drie strafplaatsen ook 1 strafpunt erbij gekregen op zijn superlicentie. Hij had zich als derde gekwalificeerd.

Bottas gaf bij de stewards aan dat hij zich niet bewust was van het feit dat hij gele vlaggen had genegeerd. Hij remde dan ook niet af toen hij de stilgevallen bolide van Pierre Gasly passeerden.