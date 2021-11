Zwaard van Damocles boven 'frauderend' Mercedes? Mogelijk diskwalificatie om ‘foute’ achtervleugel Hamilton

Alsof de spanning en sensatie dit F1-seizoen nog niet hoog genoeg waren, is er op Interlagos nog een behoorlijk portie extra geladen energie die oploopt zelfs voordat er überhaupt nog maar een meter geracet is. Vooral bij Mercedes zal men met geknepen billen het onderzoek ondergaan naar aanleiding van de achtervleugel op de bolide van Lewis Hamilton. Na inspectie op de W12 van de Brit constateerde Jo Bauer van de FIA dat de opening tussen de onderdelen op de achtervleugel niet voldoen aan de voorschriften.

Bewijs aangeleverd door Red Bull

De keuring door de FIA zou zijn uitgevoerd nadat Red Bull Racing met een map vol bewijsstukken aan zou hebben geklopt bij de FIA. Journalisten menen te hebben gezien dat Adrian Newey - het technisch brein achter de RB16B van Max Verstappen - foto en filmmateriaal zou hebben aangeleverd bij de internationale autosportfederatie.

De zaak ligt nogal gevoelig:, want mocht blijken dat de bolide van Hamilton niet reglementair was tijdens de kwalificatie, dan zou dat uitgelegd kunnen worden als onsportieve overtreding. Bovendien zal het de vraag oproepen hoeveel voordeel de Mercedes ermee heeft en hoe lang Hamilton al ongeoorloofd voordeel kan hebben genoten.

Inspectie FIA

Jo Bauer constateerde dat de onderdelen in de achtervleugel en het DRS systeem wel voldeden aan de minimale afstand, maar niet aan de maximaal voorgeschreven lengte. Mocht de vleugel inderdaad verder openen dan toegestaan, dan zou de Mercedes hogere snelheden kunnen rijden op het rechte stuk vanwege minder luchtweerstand.

Een gewichtige zaak dus. De FIA gaat dan ook niet over een nacht ijs: uiterlijk zondagochtend wil men - na afweging van alle bewijzen en het horen van betrokkenen - een besluit nemen over een eventuele straf. Gisteren werden technisch afgevaardigden van Mercedes op het matje geroepen voor de eerste uitleg over de geconstateerde fouten.

Lewis Hamilton bleek tijdens de kwalificatie de snelste: de Brit was ruim vier tienden van een seconde sneller dan zijn titelrivaal Max Verstappen. Max Verstappen staat voorafgaande aan de sprintrace op Interlagos 19 voor op Hamilton in het WK. Mercedes leidt het kampioenschap voor constructeurs met een punt verschil ten opzichte van het team van Max Verstappen.