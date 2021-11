Formule 1 komt met nieuw logo met nadruk op het hybridetijdperk

De Formule 1 doet hard zijn best om steeds groener en groener te worden. In de huidige wereld is duurzaamheid immers een zeer heet hangijzer. De sport rijdt al sinds 2014 rond met hybridemotoren en is van mening dat het tijd wordt om dat feit eens te benadrukken.

Daarom zien de logo's van de sport er vanaf aankomend weekend ietsje anders uit. In Brazilië valt er namelijk op de logo's te lezen dat de Formule 1 als sinds 2014 wordt aangedreven door hybridemotoren. Het nieuwe logo zal te zien zijn op televisie, in de paddock en nog op diverse andere plekken.

Super excited to back on @F1 commentary duties this weekend alongside @AlexBrundle and @42jordanking 😊 And @F1Media have announced a new logo for this weekend onwards too 👏🏼🇧🇷 #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/yorOUjdu2f — Tom Gaymor (@TomGaymor) November 10, 2021

De 'powered by hybrid since 2014' tekst zal voortaan veelvuldig te zien zijn. De sport wil graag zijn steentje bijdragen op het gebied van duurzaamheid. In 2030 wil de Formule 1 geen CO2 meer uitstoten. In 2025 is het de bedoeling dat de races op de kalender duurzame evenementen zijn. Met het nieuwe logo wil de sport in ieder geval uitstralen op de goede weg te zijn.