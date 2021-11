Wolff niet eens met beweringen: "Niet zo lang geleden dat Vettel echte uitdaging was"

Mercedes domineerde jarenlang de Formule 1. Dit jaar hebben ze echter felle concurrentie in de vorm van Red Bull Racing. Max Verstappen en consorten zijn een echte plaag voor Mercedes. Toch zijn de Duitsers zelf niet van mening dat dit de eerste keer is dat ze een echte tegenstander hebben.

Mercedes-teambaas Toto Wolff weet ook wel dat het een tijdje terug is dat ze echte concurrentie hadden. Toch wil hij niets weten van de beweringen. Hij spreekt bij Speedweek: "Het klopt dat we de afgelopen jaren vooral de titelstrijd intern hadden. Het is alleen niet zo lang geleden dat Vettel in zijn Ferrari een echte uitdaging was. Hij stond zelfs voor in de zomerbreak."

Wolff is dan ook van mening dat er niets bijzonders aan de hand is. Het is immers gewoon zijn werk. Hij probeert het duidelijk te maken: "Zelfs als dit wordt opgeblazen als een soort duel tussen twee koningen, zelfs dan blijft dit gewoon dagelijkse business voor ons."