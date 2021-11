Porsche positief: "Veel dingen lijken de juiste richting op te bewegen"

Het begint er steeds meer op te lijken dat Audi en Porsche daadwerkelijk de Formule 1 gaan betreden. De twee Volkswagen-merken waren al aanwezig bij de overleggen over de nieuwe motorformule en dat zorgde natuurlijk voor veel speculaties. Nu laat een Porsche-kopstuk weten dat alles er goed uit ziet.

In 2026 gaat er een nieuw motorregelement gelden in de Formule 1. Het lijkt erop dat de huidige hybride V6 turbo zal blijven. Wel heeft het er alle schijn van dat de MGU-H zal verdwijnen en elektrische onderdelen een veel grotere rol gaan spelen.

Positief

Het klinkt als muziek in de oren voor Porsche. Porsche-bons Thomas Laudenbach is positief. In gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Veel dingen die wij belangrijk vinden in de Formule 1 lijken nu de juiste richting op te bewegen. Wij zien bijvoorbeeld graag dat meer onderdelen van de motor gestandaardiseerd worden en vooral dat er ontwikkelingsvrijheid blijft bij de elektrische componenten van de motor."

Besluit

De woorden van Laudenbach zijn louter positief maar een bevestiging van deelname aan de Formule 1 ontbreekt nog. Wel durft het Porsche-kopstuk te zeggen dat een beslissing niet lang meer op zich laat wachten. Laudenbach: "Het is duidelijk dat je niet te lang kunt wachten met een besluit. Als je in 2025/2026 wilt gaan racen dan moet je op een gegeven moment beginnen. Op dat punt zijn we nu ongeveer aanbeland."