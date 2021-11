Williams heeft groot doel voor ogen: "Willen weer wereldkampioen worden"

Williams is dit seizoen hard bezig om zich te herpakken na enkele zeer zwakke jaren. Momenteel staan ze achtste in het constructeurskampioenschap met 23 punten. Langzamerhand durven ze bij de legendarische Britse renstal weer te dromen van grote prestaties.

Nog steeds is Williams één van de meest succesvolste teams uit de geschiedenis van de Formule 1. Ze werden negen keer wereldkampioen bij de teams en wonnen meer dan honderd races. De afgelopen jaren waren de prestaties juist ondermaats, in 2020 scoorden ze zelfs geen punt.

Maar nu is het Britse team weer vol van ambitie. Williams-CEO Jost Capito is heel duidelijk over zijn doelen. In gesprek met The Race is hij ambitieus: "We willen weer wereldkampioen worden. Daar zijn we echt bloedserieus over. We denken aan een tijdspanne van tien jaar. We gaan bekijken hoe de Formule 1 er in de jaren 2030 uitziet. Op basis daarvan gaan wij rekenen want wat betekent dat voor de komende vijf jaar? En ook: wat betekent dat voor de komende twee jaar? Of wat betekent dat voor eind dit jaar?"