Domenicali positief over toekomst COTA: "Amerikaanse markt betekent veel voor ons"

De Amerikaanse Grand Prix was afgelopen weekend een prachtig succesnummer. Het lokale publiek kwam in grote getalen op het spektakel af en verbrak zelfs een bezoekersrecord. Toch heeft COTA nog maar een contract tot volgend seizoen. Het circuit in Austin hoeft zich echter geen enkele zorgen te maken.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is zeer positief over de race op Texaanse grond. Tegenover ESPN steekt hij zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken: "Of COTA toekomst heeft? Ik bedoel, kijk eens waar we zijn. Met deze intensiteit verdient de baan een toekomst. We praten met de promotor, die overigens top werk levert. Als je buiten de paddock gaat kijken zie je wat het voor de mensen betekent. Ze doen het hier geweldig."

Het Amerikaanse continent is een belangrijke markt voor de sport. Domenicali is zich er zeer zeker van bewust. De Italiaan geeft aan dat men er hard mee bezig is: "Het is aan ons om de juiste strategie te ontwikkelen. Maar de Amerikaanse markt betekent veel voor ons. Dit omdat het potentieel de grootste markt is waar we de sport in een nieuwe dimensie kunnen ontwikkelen."