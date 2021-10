Video: Martin Brundle probeert rapster te interviewen op de grid

In Austin was het na bijna twee jaar weer zover: een gridwalk van Martin Brundle. Door de coronacrisis was het niet mogelijk voor cameraploegen om de laatste interviews voor de race uit te voeren op de grid. Op COTA mocht het weer en gridwalk-veteraan Martin Brundle mocht met zijn Sky Sports microfoon weer de grid op.

Martin Brundle & Megan Thee Stallion 🥴 pic.twitter.com/Nt3FNSmRNy — Internet #BlackLivesMatter (@cjzero) October 24, 2021

Zoals wel vaker was Brundle ook opzoek naar de rich & famous die op de grid rondlopen. De oud-coureur kwam rapster Megan Thee Stallion tegen en besloot een poging te wagen. De entourage van de rapster had blijkbaar geen idee wie Brundle was en deden verwoede pogingen om hem weg te krijgen. Het leverde weer eens hilarische beelden op.