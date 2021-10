COTA-topman ziet Las Vegas en Miami wel als een mooi duo

De Formule 1 keert dit weekend terug in Amerika. De States lijken het beloofde land voor de sport te zijn want er wordt wel heel veel gedaan aan de populariteit van de sport in de VS. In 2022 zijn er zelfs twee races want de koningsklasse trekt dan ook naar Miami.

Het is een slecht bewaard geheim dat de sport ook droomt van een derde race in het immense land. De droomlocatie voor een derde race is gokparadijs Las Vegas in Nevada. Het is de natte droom van de organisatie dat de snelle heren dan op een stratencircuit over de wereldberoemde Strip jagen.

Fans

Vooralsnog is het toekomst muziek maar COTA-directeur Bobby Epstein ziet het wel gebeuren. In gesprek met RaceFans ziet Epstein dat de sport steeds populairder wordt in Amerika: "Ik denk dat het tien jaar geleden bijna onmogelijk was voor de Formule 1 om hier twee events te organiseren. Hoeveel fans er in de VS zijn? In ieder geval genoeg om drie races te organiseren."

Koppeltje

Epstein heeft in ieder geval wel vooruit gedacht. De Amerikaan ziet het al helemaal voor zich: "Ik kan mij zeker voorstellen dat Miami en Vegas een koppeltje worden op een mooi plekje in het voorjaar en dan wij en Mexico City in de herfst. Ik denk dat dat logisch is vanuit een business oogpunt en het overbrengen van de cargo door twee stops te maken als je naar het continent komt."