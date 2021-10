Geen Andretti-overeenkomst in Austin: "Nog een paar losse eindjes"

Het is inmiddels wel duidelijk dat het legendarische Andretti het team van Sauber (Alfa Romeo) wil overnemen. De Amerikanen onder leiding van Michael Andretti willen 80 % van het team overnemen van eigenaar Islero Investments. Maar de deal komt niet dit weekend rond.

Het was wel de hoop van Andretti, dit weekend rijdt men immers de Amerikaanse Grand Prix. Volgens Motorsport-Total.com zijn de twee partijen nog steeds met elkaar in gesprek maar hebben de onderhandelingen vertragingen opgelopen. Ook een conceptovereenkomst lijkt dit weekend onhaalbaar.

Onrust

Ondertussen is volgens Motorsport-Total de sfeer op de fabriek in het Zwitserse Hinwil nogal onrustig. Volgens geruchten zouden er 200 personeelsleden op ontslag moeten rekenen. Waar deze verhalen vandaan komen is dan weer niet duidelijk. Aangezien Andretti een Amerikaans team in hart en nieren is, is de kans aannemelijk dat een gedeelte van de werkzaamheden naar de States worden verplaats.

Mario

Ook bij de familie Andretti verkneukelen ze zich inmiddels over het mogelijke Formule 1-avontuur. Racelegende ,en vader van Michael, Mario Andretti kon het niet laten om wat over de plannen te zeggen. In de F1 Nation Podcast spreekt hij cryptisch: "Er zijn nog een paar losse eindjes voor zover ik begrepen heb."