Alonso witheet: "Hij is geen Spanjaard, dus geen straf!"

De sprintrace in Miami zorgde voor chagrijn bij meerdere coureurs. Fernando Alonso had er al geen zin in, en toen werd hij bij de start ook nog eens aangetikt door Lewis Hamilton. De Brit ontliep een straf, en dat zorgde voor enorm veel woede bij de eerder gestrafte Alonso.

Alonso kreeg twee weken geleden een straf na een fel duel in de Chinese sprintrace. Op het circuit van Shanghai ging hij het duel aan met Carlos Sainz, en dat ging er hard aan toe. Alonso liep daarbij een lekke band op, en volgens de stewards was dat zijn schuld. In Miami is Alonso daar nog steeds boos over. Hij werd alleen maar bozer toen Lewis Hamilton, Lance Stroll en Lando Norris geen straffen kregen na een incident bij de start.

Alonso viel door dit incident ver terug en zijn sprintrace veranderde in een soort testsessie. Alonso was woedend en bij Viaplay reageerde hij op het feit dat zijn concurrenten geen straf kregen: "Lewis schoot binnendoor, zonder dat hij zijn auto echt onder controle had. Nu gaan we zien of de wedstrijdleiding besluit om in te grijpen. Waarschijnlijk zullen ze geen straf gaan uitdelen, want hij is geen Spanjaard. Dan is het geen straf. Nu gaan we ons richten op de kwalificatie en op de race van morgen."