Alpine wil in 2024 met de grote jongens meedoen: ''Het is een project van 100 races''

Alpine staat momenteel vijfde in het constructreurskampioenschap en beleefde haar hoogtepunt in Hongarije met een historische eerste zege. In de overige Grand Prix' - op Sotsji na - kwam de Franse renstal niet meer in de buurt van het podium. CEO Laurent Rossi wil daar verandering in brengen met een meerjarenplan van 100 races.

"We hebben een langetermijnproject, het doel is om het niveau te bereiken dat ons in 2024 zo vaak mogelijk op het podium brengt", vertelde Rossi aan Formula1.com. Hij vervolgt: ''Het wordt elk jaar een beetje beter. Het is een project van 100 races, vier jaar, vier seizoenen."

Vanaf het moment dat Alpine haar intrede deed, heeft het team de intentie om elk raceweekend sterker te worden op alle vlakken. Rossi zegt hierover: "Het kan vooruitgang zijn die je op de baan ziet of vooruitgang die je niet ziet, alle kleine details. Het enige dat we willen, is ervoor zorgen dat we een bevredigend niveau behalen, niet te ver van de top. En vanaf daar kunnen we onze klim naar de top voortzetten."