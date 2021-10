Marko zag dat AlphaTauri sneller was dan Red Bull

In Turkije was het voor Red Bull belangrijk om de schade beperkt te houden. De bolides van Mercedes waren immers veel sneller en waren dan ook de topfavoriet. Uiteindelijk finishte zowel Verstappen als Perez op het podium en scheen de zon voor Red Bull. Toch heeft team-adviseur Helmut Marko het een en ander op te merken.

Op het circuit in Istanboel finishte namelijk drie van de vier Red Bull-coureurs in de punten. Naast de Red Bull Racing-coureurs wist namelijk ook AlphaTauri-man Pierre Gasly moddervette punten te scoren. De Fransman werd zesde en had over het algemeen een goede middag. Teamgenoot Yuki Tsunoda bereikte zaterdag Q3 en wist in de race goed te verdedigen tegenover Lewis Hamilton.

Marko denkt dan ook dat AlphaTauri eigenlijk beter presteerde. In gesprek met Auto, Motor und Sport laat hij zich horen: "Als je het verschil tussen de coureurs los gaat, dan kan je zeggen dat de AlphaTauri de snellere auto was. Vooral in deze speciale omstandigheden op deze baan. Ze hadden simpelweg de set-up beter voor elkaar."