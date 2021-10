Wolff op zijn hoede: "Strategie kan ons helpen"

Mercedes beleefde een supermiddag in Turkije. Lewis Hamilton was de snelste, een fractie voor zijn teammaat Valtteri Bottas. Toch zijn ze op hun hoede bij het team, Hamilton heeft immers een tien plaatsen gridstraf. Teambaas Toto Wolff houdt een slag om de arm.

Na afloop van de kwalificatie verscheen Wolff voor de camera's van het Britse Sky Sports. Wolff sprak zijn zorgen uit: "Ik hoop dat Hamilton snel actie kan ondernemen. Maar gisteren reden we in de longrun achter een Haas en een Williams en we konden niet dichterbij komen. De strategie kan ons morgen gaan helpen. Progressie boeken gaat moeilijk worden voor Lewis."

Toch kan Wolff ook tevreden zijn. Hij is zich er ook van bewust: "Je moet kijken naar de pluspunten. De auto is heel snel en Valtteri staat op pole. Aan de andere kant, het had een eerste rij kunnen zijn. Maar dat is het niet. Valtteri wil winnen en het is zijn beste kans. Dat helpt Lewis, de Red Bull is niet competitief dit weekend."