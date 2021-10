Wat doet het weer in Turkije?

Vorig jaar was de Turkse Grand Prix een waar waterballet. De hoeveelheid regen in combinatie met het nieuwe gladde asfalt zorgde voor vele schuivers. Het asfaltprobleem is voor de editie van dit weekend aangepakt maar de regen kan zo maar weer om de hoek komen kijken.

Waarschijnlijk blijft het tijdens de vrije trainingen nog droog op Istanbul Park. Het is vrijdag bewolkt en redelijk warm, 23 graden. Toch is er een kleine kans op een buitje her en der. Pas in de loop van de vrijdagavond wordt de kans op regen groter.

Op zaterdag en zondag is het echter een heel ander verhaal. Op zaterdag kan er tijdens de kwalificatie gaan regenen. Het is wisselvallig en vooral in de ochtend is er een stevige kans op een bui. Ook tijdens de race op zondag is het ongeveer hetzelfde en moeten de heren coureurs sterk rekening houden met het weer. Een herhaling van vorig jaar is dus zeker niet uit te sluiten.