Albon neemt het op voor Red Bull: "Sprake van misvatting"

Red Bull besloot dit jaar Alexander Albon aan de zijlijn te plaatsen. De Thai mocht in de DTM gaan rijden en maakt volgende jaar zijn comeback in de Formule 1 bij Williams. Toch neemt Albon het op voor Red Bull dat hem buitenspel zette.

Albon werd voor dit seizoen vervangen door Sergio Perez. De Thai mocht halverwege zijn debuutseizoen 2019 al instappen bij Red Bull en werd na anderhalf seizoen te licht bevonden. Niet iedereen was het eens met het dumpen van Albon en er kwam snel een stapel kritiek op Red Bull en vooral adviseur Helmut Marko.

Misvatting

De Thaise Brit is het zelf niet eens met de kritiek op zijn werkgever. In de F1 Nation Podcast spreekt hij zich uit: "Ik denk dat hier sprake is van een misvatting. Red Bull wordt in de media vaak neergezet als de grote slechterik als het hierover gaat. Maar de werkelijkheid is anders."

Toptalenten-kerkhof

In de podcast neemt Albon het ook op voor Helmut Marko, vaak wordt de Oostenrijk weggezet als de man die een gevallen toptalenten-kerkhof heeft gecreëerd. Albon: "Helmut wordt het slechts neer gezet maar het gaat over Red Bull in het algemeen. Het is op de eerste plaats belangrijk om je te beseffen dat het een winnend team betreft. Ze verwachten goeie resultaten van je. De cultuur is zo dat als er niet gewonnen wordt, men niet tevreden is. En zo hoort dat ook te zijn."