Marko denkt te weten waarom Mercedes motoren minder betrouwbaar zijn

Het huidige Formule 1-seizoen is op elk gebied een heel spannend kampioenschap. Zowel bij de coureurs als bij de constructeurs zijn Mercedes en Red Bull Racing aan elkaar gewaagd. Dat betekent dat er op elk gebied een tactische keuze nodig is.

Zo ook op het gebied van motorstraffen. De heren coureurs mogen slechts drie motoren per seizoen gebruiken, bij motor vier volgt een gridstraf. Red Bull besloot dat Max Verstappen in Rusland aan de straf moest, het pakte goed uit en de Nederlander reed van de laatste naar de tweede plaats.

Baken van vertrouwen

Rivaal Lewis Hamilton heeft nog steeds geen vierde motor ingezet. Het lijkt erop dat Mercedes in Turkije deze keuze zal gaan maken. De Duitse krachtbron leek jarenlang een baken van vertrouwen. Mercedes had amper problemen en was een van de sterkste wapens van het team. Nu anno 2021 lijkt het erop dat er toch betrouwbaarheid twijfels zijn.

Marko

Red Bull-adviseur Helmut Marko denk wel te weten hoe dit nu weer komt. In gesprek met Auto, Motor und Sport deelt Marko zijn bevindingen: "Mercedes was gewend om het makkelijk te hebben. Ze gebruikten hun power voor de eerste paar rondjes en daarna reden ze rond met de motor in een soort cruise modus. Dat is niet langer mogelijk. Nu moeten ze vaker in een hogere modus rijden. Daar komen de problemen om de hoek kijken."