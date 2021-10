McLaren herdenkt Denny Hulme op sterfdag

Het is vandaag 29 jaar geleden dan racelegende Denny Hulme overleed. De Nieuw-Zeelander overleed aan een hartaanval tijdens de Bathurst 1000 op het legendarische Mount Panorama circuit. Hij wist zijn BMW nog aan de kant te zetten maar hij overleefde zijn hartaanval niet.

Today, on the anniversary of his passing, we remember the legendary Denny Hulme. 🧡



Hulme werd wereldkampioen in 1967 met het team van Brabham. Een jaar later stapte hij over naar het team van McLaren waar hij vele successen wist te behalen. Hulme was vooral succesvol in het Can-Am kampioenschap waar hij vele successen boekte in zijn McLaren. Hij won het prestigieuze kampioenschap in 1968 en 1970. Zijn voormalige team McLaren herdenkt hem vandaag op onder andere Twitter.