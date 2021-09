Haug over begindagen Hamilton: "Alonso kon zich niet voorstellen dat hij net zo snel zou zijn"

Lewis Hamilton schreef in Rusland maar weer eens geschiedenis door zijn honderdste Grand Prix te winnen. De Britse Mercedes-coureur is al eventjes bezig met records breken en verbaasde ook in het begin van zijn Formule 1-loopbaan veel mensen.

Toen Hamilton in 2007 debuteerde bij McLaren was dat nog het fabrieksteam van Mercedes. Norbert Haug was toentertijd de grote man van Mercedes en zag al heel erg snel dat die jonge gast uit het Britse dorpje Stevenage geen normale coureur was.

Extreem opmerkelijk

In gesprek met het Oostenrijkse ServusTV gaat Haug in op de records van Hamilton: "Lewis heeft de honderd overwinningen in 15 jaar en 281 races bereikt. Dus hij heeft gemiddeld bijna elke derde race gewonnen. Zelfs al hij regelmatig de beste auto van het veld had is dat extreem opmerkelijk. Tien jaar geleden had niemand verwacht dat de records van Michael Schumacher ooit zouden worden aangescherpt."

Alonso

Niemand had aan het begin van Hamiltons carrière verwacht dat hij zo snel zo goed zou zijn. Hij werd in zijn debuutjaar immers bijna wereldkampioen. Volgens Haug was vooral toenmalig teamgenoot Fernando Alonso compleet uit het veld geslagen door Hamilton: "Het beste voorbeeld was Fernando Alonso. Hij kon zich niet voorstellen dat een rookie net zo snel zo zijn als een tweevoudig wereldkampioen maar Lewis was de hele tijd net zo snel."