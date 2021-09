Formule 3 verplaatst naar later vanmiddag

Het lijkt erop dat men in Rusland verwacht dat de zaterdag in Sotsji een natte bedoening gaat worden. Eerder liet McLaren-teambaas Andreas Seidl al doorschemeren dat er meerdere scenario's op tafel liggen voor de kwalificatie en nu is duidelijk dat ook de Formule 3 het één en ander verandert.

De Formule 1 is dit weekend niet in zijn uppie aanwezig op de Olympisch Park in Sotsji. Ook de Formule 2 en de Formule 3 zullen namelijk hun kunstjes vertonen in het Russische oord. Dat betekent dat ook die klassen stevige hinder van de verwachte regenval zullen ondervinden.

BREAKING: Race 1 has been rescheduled for today at 17:25 local time (+3 UTC)



Originally planned for Saturday morning, the decision was made due to an uncertain weather forecast#RussianGP #F3 pic.twitter.com/KUqyBTjyZ9 — Formula 3 (@FIAFormula3) September 24, 2021

Met de kletsnatte verwachtingen in het achterhoofd heeft de organisatie ingegrepen. De Formule 3 zal namelijk zijn weekend ietsje aanpassen. Inplaats van hun eerste race op de zaterdag te rijden hebben ze besloten deze naar vandaag 17:25 lokale tijd te verplaatsen. Het lijkt er dus op dat men in Sotsji alvast rekening houdt met een flink verstoorde zaterdag.