Perez positief: "Race pace is goed, in kwalificatie nog iets te vinden"

Sergio Perez moest dit seizoen de waterdrager van Max Verstappen worden bij Red Bull Racing. Het was de bedoeling dat de Mexicaan Verstappen rugdekking ging geven maar vooralsnog is er een groot verschil tussen de twee coureurs. Toch heeft Perez contractverlening gekregen en gaat zijn leercurve bij Red Bull door.

De ervaren Perez probeert de situatie een beetje positief te bekijken. In gesprek met Motorsport.com gaat hij erop in: "De race pace is nu goed maar in de kwalificatie moet ik nog steeds iets vinden. Daar ben ik heel eerlijk over. Maar als je het positief wil bekijken kan je ook zeggen: de delta die er is op zaterdag is een dag later alweer verdwenen."

Perez kijkt dan ook heel erg uit naar 2022. Dan gaan er immers compleet nieuwe regels in en begint praktisch iedereen op nul. Perez heeft er in ieder geval zin in: "Of die stijl beter bij mij past? We gaan het zien maar anders zorg ik ervoor dat mijn stijl bij de nieuwe regelgeving past."