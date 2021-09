Weinig positieve coronatests na GP Zandvoort

Het was een grote zorg omtrent de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort: Zou dit een superspreader worden? Er mochten namelijk 70.000 mensen per dag naar het spektakel in de duinen en de corona-pandemie is nog steeds aanwezig. Momenteel lijkt het wel mee te vallen.

Het waren prachtige beelden van oranje gekleurde tribunes in Zandvoort. Sommigen hielden hun hart vast want het zou natuurlijk niet zo leuk zijn als de race een gloednieuwe coronagolf zou veroorzaken. Het valt momenteel wel mee, de lokale GGD meldt namelijk dat er maar 88 positieve testen terug te leiden zijn naar het racefeest.

De helft van de besmettingen is opgelopen tijdens of na het weekend. Dat betekent dat niet alle besmettingen van het snelheidscircus afkomen. Twee derde van de positieve tests is afkomstig van mensen die al immuun waren . De helft van de mensen was tijdens het weekend nog geen corona-drager. Volgens de GGD hoeven ze het virus niet te hebben opgelopen op het circuit maar bijvoorbeeld ook in de trein.