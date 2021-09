Todt nog niet geheel tevreden: "Sta perplex bij VT2 in dit format"

Het nieuwe experimentele sprintkwalificatie format is voor veel mensen nog even wennen. Ook is niet iedereen even groot fan van het format. Het is immers een proefballontje en of men door gaat in 2022 met sprintkwalificaties staat nog niet vast.

Het is in ieder geval wennen. Op de vrijdag is er maar één vrije training met daarna de kwalificatie en op zaterdag is er eerst een vrije training en dan de sprintkwalificatie. Het is een redelijk verwarrend format en ook FIA-bons Jean Todt denkt er het zijne van. In gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com kijkt hij terug op afgelopen weekend: "Bij dit format sta ik een beetje perplex over wat er zaterdag tussen twaalf en een gebeurt. "

Todt is overduidelijk geen fan van deze zaterdagse training: "De vrije training van een uur valt niet te begrijpen, niet door het publiek en ook niet door de media. Het is alleen interessant voor de teams om data te verzamelen. Wat betreft de show is het zinloos." Maar de Formule 1 is een sport waar de data nou eenmaal een belangrijk onderdeel van is. De sprintkwalificatie is juist bedacht om de show te verbeteren. Het is de vraag op wat voor manier er aan het format zal worden geknutseld in de toekomst.